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Заложникам непогоды на трассах помогают туркестанские полицейские Сегодня, 14:34
67
Сегодня, 14:34
67

Заложникам непогоды на трассах помогают туркестанские полицейские

Заложникам непогоды на трассах помогают туркестанские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой  Polisia.kz.

"16 февраля на 2236 км трассы Самара – Шымкент в связи с закрытием перевала Машат все грузовые автомобили были припаркованы на ближайшей специальной автостоянке, проведены разъяснительные работы", - говорится в сообщении.

Помимо профилактических мер, стражи порядка помогали водителям, у которых в пути сломалась машина.

Так, полицейские заметили, что на 151 км трассы Сарыагаш – Жибек жолы – Жетысай сломался автомобиль марки Audi 80. Следовавшие по маршрутам патрулирования Сакен Сарсенбаев и Даулет Сагинбаев поинтересовались состоянием здоровья водителя и выяснили, что у машины лопнуло колесо. Затем стражи порядка помогли автовладельцу поменять колесо. Водитель поблагодарил сотрудников полиции, которые заметили его, остановились и помогли.

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#непогода #полицейские #помощь
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:34
67
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