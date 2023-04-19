Закрепить прокурорский надзор за инвестпроектами предложил Токаев

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Обеспечить контроль за крупными инвестпроектами в Казахстане представителями надзорного органа предложил президент. По его мнению такая мера повысит эффективность работы по привлечению инвестиций и послужит гарантией безопасности инвестиций иностранных предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz.

"Считаю необходимым за каждым значимым инвестиционным проектом закрепить сопровождение со стороны сотрудников прокуратуры. Это позволит наладить систему коллективной ответственности и освободит госслужащих от опасений принять неправильное решение. Такая мера должна повысить эффективность работы по привлечению инвестиций и послужит гарантией безопасности инвестиций иностранных предпринимателей. Считаю, что всё это будет способствовать улучшению инвестиционного климата в нашей стране", — сказал он.

Он отметил, что правительству и акимам в целом следует значительно активизировать работу по привлечению инвестиций. В 2022 году был привлечён рекордный за последние 10 лет объём прямых иностранных инвестиций – 28 миллиардов долларов. Однако наибольший объём вложений, более 43 процентов, традиционно шёл в горнодобывающий сектор, тогда как инвестиции в обрабатывающую промышленность составили всего пятую часть.

"Поэтому нам нужна гибкая, адаптированная к нашим потребностям и реалиям налоговая политика, высокая мобильность и финансовая чистоплотность всех государственных служащих. Необходимо выстроить эффективную систему привлечения и, самое главное, "приземления" инвестиций. Зарубежным инвесторам следует предлагать вкладывать в конкретные проекты, формировать готовые пакетные решения. Правительство продуктивно работает с крупными зарубежными партнёрами в конкретных отраслях, но надо наращивать усилия. Необходимо создать интерактивную инвестиционную карту, запустить цифровую базу данных инвесторов и инвестиционных проектов каждого региона", — заявил президент.