Законопроект о банкротстве физических лиц в первом чтении одобрил мажилис

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В мажилисе рассмотрели законопроект "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан", передаёт BaigeNews.kz.

Документ создан по поручению президента после трагического случая в Алматы. 20 сентября 2021 года в микрорайоне Акбулак 54-летний мужчина начал стрелять из охотничьего оружия, когда его стали выселять из дома по решению суда. Пять человек — двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец жилья и его друг — получили смертельные ранения.

С докладом о законопроекте выступил министр финансов Ерулан Жамаубаев. Он отметил, что разработчики проанализировали опыт стран, в которых уже сформировался институт банкротства физических лиц и постарались принять их положительные нормы (в Германии, США банкроту запрещено брать кредит в течение 10 лет, в России установлен запрет на занятие руководящих должностей и быть индивидуальными предпринимателями до пяти лет и другие). С учётом международного опыта он предложил ввести три вида процедур. Все они инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить их в отношении должника.

Первую процедуру — внесудебное банкротство — граждане смогут применить при следующих условиях:

долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 миллиона тенге (1600 МРП);

отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум — 36 018 тенге.

"При этом у должника не должно быть имущества, и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами. Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале "Электронное правительство". Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям", — сказал Ерулан Жамаубаев.

По долгам свыше 4,9 миллиона тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жильё является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жильё не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника (сокрытие имущества или информации о нём, предоставление ложной информации и так далее).

Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие в состав которых входят:

• администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП;

• профессиональные бухгалтера;

• юридические консультанты;

• аудиторы.

Предусмотрены последствия, которые возникают с момента применения внесудебного и судебного банкротства:

• сроки долговых обязательств считаются истекшими;

• кредиторам запрещается требовать от должника исполнения обязательств;

• прекращается начисления неустойки (пени, штрафов) и вознаграждения;

• приостанавливается исполнение решения судов о взыскании долга;

• должнику запрещается совершать сделки по получению займов, выдачи гарантий и поручительств.

"Третья процедура — это процедура восстановления платёжеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до пяти лет) при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота", — сказал Ерулан Жамаубаев.

Он сообщил о последствиях банкротства, которые предусмотрены в законопроекте:

ограничение на получение займов и кредитов в течение пяти лет;

повторно применить банкротство граждане смогут только через семь лет;

предусмотрено проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение трёх лет после банкротства.

"Поэтому, прежде чем гражданин объявит себя банкротом, ему необходимо задуматься о возможных последствиях и ограничениях", — сказал Ерулан Жамаубаев.

Законопроект, по мнению разработчиков, должен снизить долговую нагрузку, смягчить социальную напряжённость, повысить финансовую грамотность и стимулировать выплаты по долгам.

На 1 октября 2022 года задолженность перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами имеют 7,8 миллиона человек на сумму более 14,3 триллиона тенге.

Депутаты мажилиса одобрили законопроект и сопутствующие ему документы в первом чтении.