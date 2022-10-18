Законодательно запретить вейпы и электронные сигареты хотят в Казахстане

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В Министерстве здравоохранения РК предлагают запретить вейпы и электронные сигареты, передаёт BaigeNews.kz. Проект закона, согласно которому в стране планируют запретить оборот электронных курительных гаджетов опубликован на портале "Открытие НПА".

"Распространение и потребление электронных систем потребления в Казахстане имеют высокие темпы роста ввиду бесконтрольной продажи вейпов, которая осуществляется повсеместно по доступной цене, в особенности подросткам и молодёжи. Отмечается территориальная доступность вейпов, которые продаются в каждом розничном продуктовом магазине, финансовая доступность детям и подросткам, где цена не превышает 2000 тенге за вейп", — говорится в документе.

В Министерстве здравоохранения отметили, что несмотря на то, что в Казахстане запрещено продавать вейпы лицам моложе 21 года, эта норма Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" в стране не соблюдается. По мнению инициаторов документа, предпринимателями игнорируется и действующая норма Кодекса, в части запрета выкладки табачной продукции и открытой демонстрации табачных изделий, а рынок вейпов непрозрачен.

"Предлагается ведение нормы по запрету оборота электронных систем потребления и ароматизаторов ввиду высокого потребления вейпов среди подростков и детей, а также бесконтрольной повсеместной продажи, повлекшей вейповую эпидемию в стране", — говорится в опуликованном проекте закона.

Отметим, по данным исследования ВОЗ в Казахстане (HBSC 2018), среди подростков от 11 до 15 лет потребление электронных сигарет увеличилось за четыре года в три раза, 15 процентов мальчиков и шесть процентов девочек признались, что уже пробовали их.