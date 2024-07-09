Закон против лудомании: как изменения повлияют на игровую зависимость казахстанцев

В Казахстане принят новый закон, направленный на борьбу с лудоманией. Он расширяет список лиц, которым запрещено совершать ставки, и вводит дополнительные ограничения для букмекерских компаний и лотерейных операторов. Возраст, с которого можно участвовать в ставках, повышен с 21 года до 25 лет. Подробнее о законе и о том, как нововведения повлияют на сферу азартных игр, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Тревожная статистика

В сентябре 2023 года на заседании Совета безопасности Касым-Жомарт Токаев поручил усилить ограничения на участие в азартных играх для отдельных категорий граждан. Глава государства особенно подчеркнул важность защиты молодёжи, которую он считает наиболее уязвимой группой. Президент также отметил рост числа преступлений, связанных с зависимостью от азартных игр.

Эти проблемы обсуждали при разработке законопроекта. По данным депутата мажилиса Елнура Бейсенбаева, около 400 тысяч человек в Казахстане являются постоянными клиентами букмекерских контор и казино. В 2022 году в стране было зарегистрировано 3 676 случаев самоубийств, и каждое пятое связано с лудоманией.

Среди пострадавших от азартных игр есть и государственные служащие. Например, в октябре 2022 года прокуратура Алматинской области выявила, что более 300 сотрудников МВД, министерства обороны, министерства финансов и других госорганов потратили 507 миллионов тенге в казино в Конаеве.

По оценкам экспертов, для лечения всех граждан, страдающих от зависимости к азартным играм, потребуется более одного триллиона тенге из бюджета. Такие цифры озвучил депутат мажилиса Руслан Берденов в апреле 2023 года.

Затяжной законопроект

Закон против лудомании стал не только одним из самых обсуждаемых в мажилисе, но и затяжным. Это не скрывали и сами депутаты. Например, Елнур Бейсенбаев заявил, что правительство намеренно затягивает принятие законопроекта. Работа над документом началась ещё 1,5 года назад, но даже к февралю он не был внесён в парламент.

Бейсенбаев также предположил, что владельцы букмекерских контор могут препятствовать принятию закона, намекая на коррупционные схемы. Министерство туризма и спорта ответило, что намеренной задержки не было, так как анализ 55 поправок проводился в рамках Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

Такой ответ вице-министра Мираса Тулеубаева не удовлетворил депутатов, и они выразили недовольство, подчеркнув недопустимость подобных доводов. В итоге, в конце июня сенаторы приняли законопроект, который затем был направлен на подпись президенту.

Что изменится в сфере азартных игр

Согласно новому закону, теперь в азартных играх может участвовать гражданин, которому уже исполнилось 25 лет, а ранее возрастной порог составлял 21 год.

В Казахстане введён полный запрет на рекламу букмекерских контор и казино на фасадах зданий. Это изменение коснётся и блогеров, отныне реклама азартных игр может размещаться только на спортивных объектах, специализированных сайтах и во время тематических мероприятий.

Кроме того, людям с задолженностями по кредитам или невыплаченными алиментами будет запрещено делать ставки. Нововведения касаются также военнослужащих, государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов, которым теперь запрещено делать ставки.

Ещё одно важное изменение заключается в том, что граждане смогут самостоятельно устанавливать запрет на участие в азартных играх. Срок такого запрета увеличен с одного года до десяти лет, а оформить его можно через приложение eGov.

"Максимально ограничиваем рекламу букмекеров"

Депутат Елнур Бейсенбаев являлся инициатором принятия законопроекта и состоял в рабочей группе. Он считает, что принятие закона максимально сужает возможности для потенциальных лудоманов. Теперь, подчёркивает спикер, нельзя будет покрывать долги долгами, как нередко делают те, кто страдает от азартных игр.

"Речь идёт, например, о неоплаченных кредитах, алиментах, налоговых выплатах. То есть, потенциально мы не даем им играть. Порядка 280 тысяч государственных служащих, военных, работников госорганов теперь не смогут делать ставки и играть в казино. Мы максимально ограничиваем рекламу букмекеров. Со всех фасадов они уйдут и останутся только внутри спортивных объектов во время крупных мероприятий. Также предусматривается уголовная ответственность для организаторов онлайн-казино. Инфлюенсеры и блогеры не смогут рекламировать букмекеров. Их сразу будут штрафовать на сумму от 200 тысяч тенге", — сказал депутат в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz.

По его словам, при разработке закона изучался международный опыт. Также в обществе поднимался вопрос о том, почему в целом не запретить азартные игры в стране. Депутат считает, что любой запрет в этом вопросе работать не будет.

"Есть страны, в которых запрещены азартные игры, в итоге люди играют в соседних государствах или через онлайн-приложения. При принятии норм были определённые сложности. Лоббисты со всех сторон хотели дать возможность отменить некоторые нормы, проводили большие массированные информационные атаки, чтобы максимально продлить принятие законопроекта", — сказал депутат.

Старший научный сотрудник НАО "Национальный научно-практический институт благополучия детей" Назира Оспанбек также считает, что закон положительно повлияет на борьбу с лудоманией.

"Введение закона значительно уменьшит количество людей, вовлекающихся в этот процесс. Есть определённые ограничения, которые касаются государственных служащих и сотрудников госорганов, что также снизит вовлечение детей и подростков из таких семей в процесс азартных игр. Ведь дети подражают взрослым, повторяют их поведение и затем становятся заложниками этой зависимости. Закон также усилит влияние на взрослых. У родителей будет больше времени на детей. Если ранее данная деятельность была в свободном доступе и каждый мог играть и делать ставки, то теперь будет тотальный контроль, и будут приниматься меры в отношении должностных лиц, вплоть до увольнения. Это поможет направить свободное время и энергию взрослых на детей", — считает эксперт.

Законом также установлен порядок медицинской реабилитация лиц, зависимых от азартных игр. Эксперт отмечает, что это трудоёмкий процесс. По её словам, медицинская реабилитация эффективно проводится тогда, когда у человека есть желание излечиться от недуга.

В процессе реабилитации рекомендуется терапевтическая работа. Для этого нужно выяснить, на каком этапе игровой зависимости находится человек. Первый этап – когда приходят лёгкие выигрыши, эйфория от побед. Второй этап, когда появляются первые долги, а следовательно, и разочарование. Но изменить отношение к азартным играм пока ещё сложно.

Лишь на третьем этапе, по словам эксперта, приходит полное разочарование и осознание, что нужно обращаться за помощью. В этот момент уже наступает депрессия, могут посещать суицидальные мысли. На этом этапе многие обращаются за помощью.