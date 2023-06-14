Закон по возврату незаконно выведенных средств приняли в мажилисе

Фото: BaigeNews.kz

Депутаты мажилиса приняли во втором чтении Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", передает BaigeNews.kz. Далее он направляется на рассмотрение в сенат.

Закон предусматривает регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно выведенных активов, а также внедрение новых способов возврата активов. В законе прописано создание уполномоченного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов.

Депутаты внесли в Закон поправки, которые касаются уточнения сферы действия закона.

Наряду с этим также предусматривается придание статуса прокурора руководителю ведомства органов прокуратуры по возврату активов и его заместителям. Как пояснили депутаты, это необходимо в связи с созданием нового профильного ведомства при Генеральной прокуратуре. Высшая аудиторская палата наделяется новыми полномочиями по проведению аудита эффективности и соответствия местного бюджета для повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора.

Вместе с тем в Законе уточнены понятия "активы необъясненного происхождения", "сверхдоходы", введено новое понятие "административно-властные ресурсы", и внесены другие поправки".