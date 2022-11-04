Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование?

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Опубликован Закон об амнистии для казахстанцев, совершивших на территории Казахстана с 4 по 7 января 2022 года уголовные правонарушения, связанные с массовыми беспорядками, передает BaigeNews.kz со ссылкой на online.zakon.kz.

Согласно закону, амнистия коснётся осужденных, отбыващих наказание по следующим статьям Уголовного Кодекса:

статья 102 "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны";

статья 103 "Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление";

статья 104 "Причинение смерти по неосторожности";

первая и вторая части статьи 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью";

статья 107 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью";

статья 112 "Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны";

статья 113 "Причинение тяжкого вреда здоровью при задержании лица, совершившего преступление";

статья 114 "Неосторожное причинение вреда здоровью";

статьей 115 "Угроза";

статья 119 "Оставление в опасности";

статья 131 "Оскорбление";

статья 132 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений";

статья 149 "Нарушение неприкосновенности жилища";

статья 155 "Воспрепятствование организации, проведению мирного собрания или участию в нем";

статья 157 "Принуждение к участию в забастовке или к отказу от участия в забастовке";

статья 187 "Мелкое хищение";

статья 188 "Кража";

статья 191 "Грабеж";

статья 196 "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем";

статья 200 "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения";

статья 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества";

статья 204 "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества";

статья 207 "Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций";

статья 252 "Превышение полномочий служащими частных охранных служб";

статья 269-1 "Незаконное проникновение на охраняемый объект";

первая часть статьи 272 "Массовые беспорядки, если это деяние совершено несовершеннолетним";

вторая и третья часть статьи 272 "Массовые беспорядки";

статья 273 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма";

статья 274 "Распространение заведомо ложной информации";

статья 287 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств";

статья 288 "Незаконное изготовление оружия";

статья 291 "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств";

статья 293 "Хулиганство";

статья 294 "Вандализм";

статья 345 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами";

статья 350 "Умышленное приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения";

статья 371 "Халатность";

статья 378 "Оскорбление представителя власти";

статья 379 "Неповиновение представителю власти";

статья 380 "Применение насилия в отношении представителя власти";

статья 381 "Воспрепятствование деятельности прокурора и неисполнение его законных требований";

статья 384 "Незаконное изъятие документов, похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей";

статья 389 "Самоуправство";

статья 400 "Нарушение порядка организации и проведения мирных собраний";

статья 401 "Руководство запрещенной забастовкой, воспрепятствование работе организации в военное время или условиях чрезвычайного положения";

статья 402 "Действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной";

статья 414 "Заведомо незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей";

статья 415 "Принуждение к даче показаний";

статья 432 "Укрывательство преступления";

статья 433 "Укрытие уголовного правонарушения";

статья 434 "Недонесение о преступлении";

статья 441 "Самовольное оставление части или места службы";

статья 453 "Халатное отношение к службе".

В Законе также отметили статьи Уголовного Кодекса, по которым амнистия не применяется. Это лица:

1) совершившие террористические преступления;

2) совершившие экстремистские преступления;

3) совершившие пытки;

4) совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет;

5) совершившие государственную измену;

6) совершившие коррупционные преступления;

7) совершившие организацию массовых беспорядков, за исключением случая совершения этого преступления несовершеннолетним;

8) наказание которым назначено при рецидиве преступлений или опасном рецидиве преступлений.

Согласно Закону об амнистиях, находящиеся в производстве уголовные дела об уголовных проступках, преступлениях небольшой, средней тяжести в отношении лиц, подпадающих под амнистию, подлежат прекращению органом, ведущим уголовный процесс, в части уголовных правонарушений, указанных в статье 1 настоящего Закона, с освобождением указанных лиц от уголовной ответственности.

Осужденные, подпадающие под амнистию, освобождаются от наказания (основного и дополнительного) или дальнейшего его отбывания за совершение уголовных проступков, преступлений небольшой, средней тяжести, указанных в статье 1 настоящего Закона.

Лицам, подпадающим под амнистию, назначенное судом основное наказание за совершение тяжких преступлений, указанных в статье 1 настоящего Закона, сокращается на три четверти, по особо тяжким преступлениям - наполовину.

При этом, если осужденному на день введения в действие настоящего Закона осталось отбывать наказание не более одного года, основное наказание сокращается на весь его неотбытый срок.

С лиц, подпадающих под амнистию, отбывших наказание за преступления небольшой, средней тяжести, указанные в статье 1 настоящего Закона, или освобожденных от его дальнейшего отбывания, снимается судимость.

Органы, ведущие уголовный процесс, а также учреждения и органы, исполняющие наказание, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимают меры к обеспечению исполнения настоящего Закона в течение шести месяцев со дня введения его в действие.

Правительство Республики Казахстан и местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы принимают меры по обеспечению трудоустройства трудоспособных лиц, освобожденных из учреждений, оказанию им социальной и иной помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также размещению не имеющих определенного места жительства освобожденных от наказания по амнистии в центрах для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.