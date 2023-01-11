Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу

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Конституционный суд Казахстана (КС) постановил признать утратившим силу закон "О первом президенте РК - Елбасы", передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечается в тексте постановления от 10 января, КС на открытом заседании рассмотрел обращение группы депутатов парламента о даче официального толкования пункта 4 статьи 62 Конституции РК. Обращение поступило 5 января.

Субъект обращения при толковании указанной конституционной нормы просит ответить на следующие вопросы:

1. Означают ли положения пункта 4 статьи 62 Конституции о том, что конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией, что парламент вправе принимать только конституционные законы, названные таковыми в тексте Конституции?

2. Подлежит ли признанию утратившим силу конституционный закон "О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы" в связи с исключением норм, регулирующих статус и полномочия первого президента Казахстана?

Детали толкования рассматриваемой нормы основного закона приводятся подробно в постановлении КС. Изучить их можно по данной ссылке.

"Основываясь на воле народа Казахстана, выраженной на республиканском референдуме от 5 июня 2022 года, об исключении из Конституции РК пункта 4 статьи 46 и других норм, признать, что в настоящее время в Конституции РК отсутствуют правовые основания для сохранения конституционного закона РК "О первом президенте РК – Елбасы" в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу", - указывается в документе.

Нормативное постановление КС вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.