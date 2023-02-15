Закон о перераспределении функций по госконтролю за охраной земель рассмотрели сенаторы

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На расширенном заседании комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий депутаты сената обсудили закон, касающийся госконтроля за использованием земель сельхозназначения, передаёт BaigeNews.kz.

Основная цель закона - установление административной ответственности за нарушения отдельных положений земельного законодательства и наделение органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий.

Закон возвращает функции по госконтролю из компетенции акиматов Минсельхозу.

Кроме того, местные исполнительные органы наделяются полномочиями по рассмотрению административных дел в целях сохранения геодезических пунктов.

Ожидается, что изменения активизируют деятельность должностных лиц по возврату неиспользуемых либо используемых с нарушением законодательства сельхозземель, в том числе пастбищ, острый дефицит которых испытывает сельское население.

По итогам рассмотрения решено направить закон на рассмотрение палаты.