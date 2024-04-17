Закон о масс-медиа приняли во втором чтении в Мажилисе
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К материалам СМИ устанавливается однолетний срок исковой давности, передает BaigeNews.
Мажилис принял закон "О масс-медиа" с сопутствующими ему поправками во втором чтении. После его вступления в силу законы "О средствах массовой информации" и "О телерадиовещании" признаются утратившими силу.
В рамках защиты прав работников СМИ вводится срок исковой давности, предъявляемый к материалам СМИ в связи с нарушением прав. Ранее предлагалось установить его в размере 3 лет со дня опубликования таких сведений в СМИ. В результате обсуждений срок исковой давности сократили до одного года.
Кроме того, законом закрепляются правовые гарантии профессиональной деятельности журналиста, уточняются основные задачи деятельности масс-медиа.
Норма о пресс-картах исключена из закона о масс-медиа.
Напомним, предлагалось ввести пресс-карты, призванные упростить и автоматизировать порядок аккредитации журналистов. При рассмотрении в первом чтении норма вызвала спор в связи с отсутствием концептуальной разницы между аккредитацией и пресс-картой. В итоге рабочей группой было принято решение исключить данное требование из закона.
Также исключаются понятия "массовая информация", "религиозная телепрограмма", "свидетельство о постановке на учёт теле-, радиоканала".
При этом вносятся понятия "особый статус журналиста" и "упрощённый порядок аккредитации", а понятия "аккредитация журналистов (представителей СМИ)" и "мониторинг масс-медиа" уточняются. За уполномоченным органом закрепляются компетенции по осуществлению мониторинга масс-медиа.
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