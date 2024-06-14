Заключённый сбежал из колонии в СКО
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Североказахстанца разыскивают по всему региону. Максиму Ловыреву 38 лет. Пару лет назад мужчина был отправлен в колонию-поселения в село Ольшанка. Вечером 13 июня он не вернулся в учреждение, сообщает BaigeNews.kz.
Уроженец села Белое Кызылжарского района ровно два года назад был осуждён за угон автомобиля и кражу. Ранее он был судим по аналогичным статьям. Суд назначил мужчине наказание в виде четырёх с половиной лет в учреждении максимальной безопасности. В апреле этого года его перевели в колонию-поселения.
Заключённый работал в селе Ольшанка за пределами колонии-поселения. И по окончании рабочего дня не вернулся.
"В его розыске задействованы сотрудники учреждения и ДУИС. Осуждённый отклонился от указанного маршрута, за что предусмотрена ответственность Уголовным кодексом РК. К нему будут применены меры в соответствии с законодательством", - уточнили в пресс-службе ДУИС СКО.
Из особых примет мужчины - шрамы на голове и правой ноге. Имеется тату в виде буквы "М" на левом запястье.
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