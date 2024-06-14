Заключённый сбежал из колонии в СКО

Североказахстанца разыскивают по всему региону. Максиму Ловыреву 38 лет. Пару лет назад мужчина был отправлен в колонию-поселения в село Ольшанка. Вечером 13 июня он не вернулся в учреждение, сообщает BaigeNews.kz.

Уроженец села Белое Кызылжарского района ровно два года назад был осуждён за угон автомобиля и кражу. Ранее он был судим по аналогичным статьям. Суд назначил мужчине наказание в виде четырёх с половиной лет в учреждении максимальной безопасности. В апреле этого года его перевели в колонию-поселения.

Заключённый работал в селе Ольшанка за пределами колонии-поселения. И по окончании рабочего дня не вернулся.

"В его розыске задействованы сотрудники учреждения и ДУИС. Осуждённый отклонился от указанного маршрута, за что предусмотрена ответственность Уголовным кодексом РК. К нему будут применены меры в соответствии с законодательством", - уточнили в пресс-службе ДУИС СКО.

Из особых примет мужчины - шрамы на голове и правой ноге. Имеется тату в виде буквы "М" на левом запястье.