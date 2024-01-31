Заключённый напал на медработников в колонии Уральска

В колонии строгого режима Уральска осуждённый избил медработников, которые хотели оказать ему помощь. Травмы получили три человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astanatv.kz.

Врачи рассказали, что мужчина был не согласен с предложенным ему лечением. Начал с оскорблений в адрес фельдшера. Тогда охранник увёл заключенного в камеру. Однако тот вернулся и набросился на работников медпункта.

По словам медиков, одного он пнул в спину, другого стукнул в плечо, третьего ударил по лицу.

Медики требуют усилить меры безопасности в колонии. По их словам, нужно установить тревожную кнопку и увеличить число тех, кто будет охранять фельдшеров.

В ДУИС решили провести служебное расследование.