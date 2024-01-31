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Заключённый напал на медработников в колонии Уральска

Сегодня, 22:55
АВТОР
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 22:55
Сегодня, 22:55
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В колонии строгого режима Уральска осуждённый избил медработников, которые хотели оказать ему помощь. Травмы получили три человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astanatv.kz.

Врачи рассказали, что мужчина был не согласен с предложенным ему лечением. Начал с оскорблений в адрес фельдшера. Тогда охранник увёл заключенного в камеру. Однако тот вернулся и набросился на работников медпункта.

По словам медиков, одного он пнул в спину, другого стукнул в плечо, третьего ударил по лицу.

Медики требуют усилить меры безопасности в колонии. По их словам, нужно установить тревожную кнопку и увеличить число тех, кто будет охранять фельдшеров.

В ДУИС решили провести служебное расследование.

"Действительно, вчера произошёл конфликт между медицинским работником и осуждённым по вопросу получения медобслуживания. Ведётся служебное расследование. Учреждение работает в штатном режиме, медики на работе находятся. Я сейчас не могу подробности разглашать, но хочу заверить, что медицинские работники находятся под сопровождением, в медицинской части военнослужащие находятся", - сообщил замначальника ДУИС по ЗКО Аскар Тлегенов.

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