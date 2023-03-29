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Заключённых павлодарской колонии с ножевыми ранениями доставили в больницу
Осуждённый в павлодарской колонии нанёс себе ножевые раны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
В региональном департаменте уголовно-исполнительной системе сообщили, что случай произошёл в учреждении максимальной безопасности.
"Один из осуждённых нанёс себе травму из-за того, что у него изъяли запрещённые предметы. Незамедлительно для него вызвали карету скорой помощи, оказали первую медицинскую помощь. Также вызвали следственно-оперативную группу Северного отдела полиции. Факт зарегистрирован в книге учёта информации", – сообщили в ведомстве.
В ДУИС дополнили, что осуждённого доставили в первую городскую больницу. Его осмотрел хирург. Мужчина отказался от госпитализации, его возвратили в колонию.
Между тем, на станции областной скорой помощи отметили, что всего в городскую больницу №1 Павлодара доставили четверых осуждённых – двоих 1991 года, одного 1978-го и одного 1987 года рождения. У них диагностировали колото-резаные раны брюшной полости.
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