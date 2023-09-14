Заключённые сделали подкоп в СИЗО Уральска
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Дыру в стене сделали заключённые в СИЗО в Уральске. Новый способ перемещаться из камеры в камеру сняли на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".
В редакцию “МГ” прислали видео, которое предположительно снято в учреждении №74. На кадрах мужчина проползает через проём в стене и попадает в другое помещение. Автор ролика рассказывает, что арестанты сделали отверстие в конструкции старого здания и якобы пробрались в женскую камеру.
"Контроль со стороны руководства полностью отсутствует. Так совершаются побеги. Господин министр, примите меры", – подписан ролик.
В пресс-службе ДУИС по ЗКО сообщили, что по этому инциденту проведено служебное расследование.
Следственный изолятор в Уральске построен в 1858 году по приказу Екатерины II.
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