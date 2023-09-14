Заключённые сделали подкоп в СИЗО Уральска

Дыру в стене сделали заключённые в СИЗО в Уральске. Новый способ перемещаться из камеры в камеру сняли на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

В редакцию “МГ” прислали видео, которое предположительно снято в учреждении №74. На кадрах мужчина проползает через проём в стене и попадает в другое помещение. Автор ролика рассказывает, что арестанты сделали отверстие в конструкции старого здания и якобы пробрались в женскую камеру.

"Контроль со стороны руководства полностью отсутствует. Так совершаются побеги. Господин министр, примите меры", – подписан ролик.

В пресс-службе ДУИС по ЗКО сообщили, что по этому инциденту проведено служебное расследование.

Следственный изолятор в Уральске построен в 1858 году по приказу Екатерины II.