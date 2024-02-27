Заключённого убили в колонии строгого режима в Карагандинской области
Сегодня, 18:34
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Сегодня, 18:34Сегодня, 18:34
184Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Заключённый умер в колонии максимальной безопасности в Карагандинской области после конфликта с сокамерником, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в учреждении №29 посёлка Караган в Абайском районе.
"24 февраля в учреждении уголовно-исполнительной системы №29 между осуждёнными произошёл конфликт, в результате которого один из них от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе ДУИС региона.
В колонии проводится проверка.
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