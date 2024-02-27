  • 27 Февраля, 19:57
  • BAIGENEWS

Заключённого убили в колонии строгого режима в Карагандинской области

Сегодня, 18:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 18:34
Сегодня, 18:34
184
Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Заключённый умер в колонии максимальной безопасности в Карагандинской области после конфликта с сокамерником, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в учреждении №29 посёлка Караган в Абайском районе. 

"24 февраля в учреждении уголовно-исполнительной системы №29 между осуждёнными произошёл конфликт, в результате которого один из них от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе ДУИС региона.

В колонии проводится проверка.

Самое читаемое

Наверх