Заключённого убили в колонии строгого режима в Карагандинской области

Инцидент произошёл в учреждении №29 посёлка Караган в Абайском районе.

"24 февраля в учреждении уголовно-исполнительной системы №29 между осуждёнными произошёл конфликт, в результате которого один из них от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе ДУИС региона.