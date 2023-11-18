Заключённого подозревают в распространении наркотиков в колонии Астаны

В колонии Астаны пресекли канал поставки гашишла на территорию учреждения, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента управления уголовно-исполнительной системы, по подозрению в распространении наркотиков задержан один осужденный.

"В отношении мужчины избрана мера пресечения – "содержание под стражей", проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", — сообщили в ДУИС.

В ведомстве уточнили, что часть 2 статьи 297 УК РК, по которой проводится расследование, предусматривает уголовную ответственность за изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических веществ, их аналогов, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере и наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.