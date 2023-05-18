Загрязнение воздуха сероводородом: Решить экологические проблемы Актюбинской области призывает сенатор

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Одна из главных экологических проблем Актюбинской области — загрязнение воздуха сероводородом. Об этом сообщил в своём депутатском запросе сенатор Бауржан Каниев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, причина в некачественной работе устаревших очистных сооружений и канализационных станций, которые были введены в эксплуатацию более 40 лет назад.

"К основным источникам выбросов сероводорода относятся городские канализационные сети, канализационные очистные сооружения и канализационные насосные станции. Очистные сооружения города Актобе введены в эксплуатацию 40 лет назад. То есть загрязнение атмосферы сероводородом вызвано устареванием и несоответствием канализационных сетей, а также неэффективной деятельностью канализационных очистных сооружений. Очевидно, что в соответствии с непрерывной работой промышленных предприятий и ежегодным ростом населения города нагрузка на канализационные очистные сооружения и насосные станции возрастёт", — отметил депутат Каниев на заседании сената.

В числе основных загрязнителей воздуха сенатор назвал и Актюбинский завод ферросплавов компании "Казхром". Он утверждает, что предприятие превышает нормативы предельно допустимых вредных выбросов в окружающую среду, неправильно учитывает отходы производства и потребления.

Помимо этого сенатор обратил внимание на другую экологическую проблему — загрязнение реки Илек, которая напрямую связана с запуском Актюбинского завода хромовых соединений.