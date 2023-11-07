Заготовки для поджога леса обнаружили в "Семей Орманы"

Заготовки для поджога леса нашли сразу на нескольких участках Краснокордонского лесничества на территории Семипалатинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей Орманы", передаёт BaigeNews.kz.

"28 октября в кварталах №№172 и 175 установлены три строения "шалаша" под кронами сосен и несколько шин. 5 ноября аналогичный факт обнаружен в квартале №1. Находки демонтированы. Вопрос обеспечения пожарной безопасности в лесах находится на постоянном контроле уполномоченных органов. По фактам обнаруженных заготовок Управлением полиции Семея проводится досудебное расследование", - сообщили в прокуратуре области Абай.