Заготовки для поджога леса обнаружили в "Семей Орманы"
Сегодня, 19:28
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Сегодня, 19:28Сегодня, 19:28
155Фото: pxhere.com
Заготовки для поджога леса нашли сразу на нескольких участках Краснокордонского лесничества на территории Семипалатинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей Орманы", передаёт BaigeNews.kz.
"28 октября в кварталах №№172 и 175 установлены три строения "шалаша" под кронами сосен и несколько шин. 5 ноября аналогичный факт обнаружен в квартале №1. Находки демонтированы. Вопрос обеспечения пожарной безопасности в лесах находится на постоянном контроле уполномоченных органов. По фактам обнаруженных заготовок Управлением полиции Семея проводится досудебное расследование", - сообщили в прокуратуре области Абай.
Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры региона.
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