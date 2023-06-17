Загоревшийся камыш тушат вертолётами в Акмолинской области

Фото: скриншот с видео

Возгорание камыша в Коргалжынском районе тушат Акмолинские спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"В 25 км от села Шалкар загорелся камыш. На месте организован оперативный штаб под руководством акима района и начальника ГУ "СП и АСР" ДЧС Акмолинской области. В тушении задействованы 43 человека и 17 единиц техники", — сообщают в ДЧС.

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Спасатели уточняют, что, в основном, тушить приходится с воздуха, поскольку ликвидировать огонь наземным способом не представляется возможным из-за сильного порывистого ветра, а также из-за болотистой местности.

Всего было осуществлено 52 сброса общим объёмом более 150 тонн.