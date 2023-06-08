Зафиксирован реальный рост экономики страны на 5% - Токаев

Выступая на заседании Совета иностранных инвесторов, Токаев отметил, что Казахстан успешно адаптировался к внешним реалиям, несмотря на "разрушение цепочек поставок, растущей инфляции и торговых ограничений, которые продолжают оказывать серьезное влияние на глобальное экономическое развитие", передаёт BaigeNews.kz.

"За четыре месяца был зафиксирован реальный рост экономики на 5 процентов, что в три раза превышает прогнозируемый среднемировой рост. Во всех основных секторах нашей экономики отмечается положительная динамка. В прошлом году мы привлекли рекордный объем иностранных инвестиций, который составил 28 миллиардов долларов. Примечательно, что несырьевой сектор стал основным источником притока прямых иностранных инвестиций. Инвестиционный рейтинг Казахстана подтвердили и международные рейтинговые агентства. Несмотря на растущий протекционизм во всем мире, мы еще больше укрепили наши позиции как страны с открытой рыночной экономикой. Внешнеторговый оборот увеличился на 32 процента и достиг 134 миллиарда долларов", - заявил президент.

Он отметил, что у Казахстана имеется долгосрочное видение перехода к цифровой экономике будущего.

"Говоря об экономическом росте, мы подразумеваем не только цифры и показатели, но и качество. В этом ключе у Казахстана имеется долгосрочное видение перехода к цифровой экономике будущего. Согласно индексу цифрового интеллекта (Digital IQ), Казахстан уже занимает 20-е место по скорости цифровизации и входит в группу наиболее перспективных стран для развития цифрового благополучия. В 2022 году уровень цифровизации в Казахстане вырос на 12 процентов, наши цифровые продукты становятся более конкурентоспособными на международных рынках. В прошлом году экспорт IT-продуктов и услуг увеличился в пять раз и составил 333 миллиона долларов. Мы ставим краткосрочную цель увеличить этот показатель до 500 миллионов долларов к 2025 году. Но мы намерены и дальше двигаться вперед", - отметил Токаев.

По мнению главы государства, управление цифровыми тенденциями потребует изменения подхода к цифровой грамотности и образованию.