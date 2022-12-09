Задержки поездов и самолётов прокомментировали в Мининдустрии

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О задержках самолётов и поездов высказались в Мининдустрии. Причиной переполненных вокзалов глава ведомства Каирбек Ускенбаев назвал сход с рельсов грузового поезда под Карагандой. Только вот ЧП произошло три недели назад, а масса людей часами сидят с сумками в залах ожидания сейчас. Причём, пути, по словам того же Ускенбаева, повреждены не были, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Логистика нарушилась. Т.е. я планировал, условно говоря, сутки назад. А на следующий день другой поезд должен был идти, правильно? И вот эти задержки нарушили систему движения локомотивов. Ну, порядок наведём", - заверил глава Минидустрии Каирбек Ускенбаев.

Навести порядок на железной дороге министр индустрии пообещал за несколько дней. А вот с авиаперелётами сложнее. Назвать конкретную причину задержек рейсов Ускенбаев не смог. Но пообещал разобраться. Добавив, что перенос даты вылета по вине авиакомпании чреват большими штрафами. Но, судя по всему, владельцев они не пугают. Напомню, накануне в "Astana Times" мы рассказывали о туристах, вылет которых в Тайланд SCAT-ом был перенесен на несколько дней. А это, между прочем, огромные денежные потери для купивших путёвки в лето.