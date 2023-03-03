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Сегодня, 23:08
145
145Фото: gazeta.uz
Задержаны сотрудники индийской фармкомпании, от препарата которой скончались дети в Узбекистане
В Индии арестованы трое сотрудников фармацевтической компании Marion Biotech, производителя сиропа от кашля "Док-1 Макс", после употребления которого в Узбекистане скончались 20 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Press Trust of India.
Они проходят по делу о производстве и продаже фальсифицированных лекарств. Еще двое руководящих сотрудников разыскиваются с целью задержания.
По данным gazeta.uz, 20 детей в Узбекистане скоропостижно скончались от почечной недостаточности. Все они принимали сироп "Док-1 Макс". В составе партии этого препарата обнаружено токсичное вещество этиленгликоль в объёме, который в 300 раз превышает норму.
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