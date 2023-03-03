Задержаны сотрудники индийской фармкомпании, от препарата которой скончались дети в Узбекистане

Фото: gazeta.uz

В Индии арестованы трое сотрудников фармацевтической компании Marion Biotech, производителя сиропа от кашля "Док-1 Макс", после употребления которого в Узбекистане скончались 20 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Press Trust of India.

Они проходят по делу о производстве и продаже фальсифицированных лекарств. Еще двое руководящих сотрудников разыскиваются с целью задержания.

По данным gazeta.uz, 20 детей в Узбекистане скоропостижно скончались от почечной недостаточности. Все они принимали сироп "Док-1 Макс". В составе партии этого препарата обнаружено токсичное вещество этиленгликоль в объёме, который в 300 раз превышает норму.