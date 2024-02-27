Задержанные рейсы начали вылетать из Астаны

Пресс-служба международного аэропорта Астаны сообщила о стабилизации ситуации в воздушной гавани, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в международном аэропорту Астаны, работы в терминалах внутреннего и международного рейсов аэропорта возобновились в 10:48, и пассажиры начали проходить регистрацию и предполетный досмотр. Рейс DV702 Астана-Шымкент вылетел в 12:23, IQ389 Астана-Жезказган - в 12:26, KC952 Астана-Алматы - в 12:46, IQ437 Астана-Петропавловск - в 13:38, КС7052 Астана-Алматы - в 13:36, KC205 Астана-Дубай - в 13:04.

В аэропорту отметили, что после пожара был создан и действовал центр кризисного управления. Эвакуированным пассажирам предлагали прохладительные и горячие напитки, а также закуски.

"Безопасность пассажиров находится в центре внимания руководства аэропорта. Поэтому меры по нормализации и усилению мер безопасности в аэропорту будут продолжены. Выражаем благодарность нашим пассажирам, которые отнеслись с пониманием к данной ситуации", - отметили в столичном аэропорту.

Напомним, в столичном аэропорту произошло возгорание электрокабелей в серверной части терминала №2, и людей эвакуировали. О пожаре стало известно в 7:50 часов утра, а в 08:24 пожарные сообщили о его ликвидации.

Позже в аэропорту сообщили о задержке на вылет 18 рейсов.