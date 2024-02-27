Терминал внутренних рейсов заработал после пожара в аэропорту Астаны

В терминале внутренних рейсов в аэропорту Астаны открыта регистрация пассажиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Введен в эксплуатацию терминал внутренних рейсов Т2 Международного аэропорта Астана. В терминале внутренних рейсов открыта регистрация пассажиров. Также ведутся работы по восстановлению терминала международных рейсов. Продолжение работ в аэропорту стало возможным с разрешения специалистов МЧС", - сообщили в воздушной гавани.

Напомним, в столичном аэропорту произошло возгорание электрокабелей в серверной части терминала №2, и людей эвакуировали. О пожаре стало известно в 7:50 часов утра, а в 08:24 пожарные сообщили о его ликвидации.

Позже в аэропорту сообщили о задержке на вылет 18 рейсов.