Пожар произошел в аэропорту Астаны

В столичном аэропорту произошло возгорание, и людей эвакуировали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

"В "112" поступило сообщение о возгорании в электрощитовой терминала международного аэропорта Астаны. По внешним признакам, в галерее между терминалами №1 и №2 - сильное задымление, проводится эвакуация", - сообщили в МЧС.

В ведомстве сообщили, что в 08:24 часов утра пожар ликвидировали. Происходило горение 10-15 квадратных метров электрокабелей в серверной терминала №2.

Как отметили в столичном ДЧС, на место вызова выезжали 76 человек личного состава и 18 единиц техники. Жертв и пострадавших - нет.