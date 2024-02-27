Пожар произошел в аэропорту Астаны
Сегодня, 08:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:33Сегодня, 08:33
185Фото: МЧС РК
В столичном аэропорту произошло возгорание, и людей эвакуировали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.
"В "112" поступило сообщение о возгорании в электрощитовой терминала международного аэропорта Астаны. По внешним признакам, в галерее между терминалами №1 и №2 - сильное задымление, проводится эвакуация", - сообщили в МЧС.
В ведомстве сообщили, что в 08:24 часов утра пожар ликвидировали. Происходило горение 10-15 квадратных метров электрокабелей в серверной терминала №2.
Как отметили в столичном ДЧС, на место вызова выезжали 76 человек личного состава и 18 единиц техники. Жертв и пострадавших - нет.
Самое читаемое
- Илон Маск опубликовал видео с роботом Optimus, прогуливающимся по лаборатории
- Владельца крупного супермаркета осудили в Таразе
- Мамин, Сапиев и Рыпакова получили должности в НОК РК
- Убийство произошло средь бела дня в Астане
- Впервые за 1250 лет в Фестивале обнажённых тел в Японии приняли участие женщины