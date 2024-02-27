Вылет 18 рейсов задерживают в аэропорту Астаны

Международный аэропорт Астаны продолжает принимать прилетающие рейсы, но задерживает вылет 18 рейсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как сообщили в аэропорту, задерживаются на вылет следующие рейсы: КС205 Астана-Дубай, DV702 Астана-Шымкент, КС 952 Астана-Алматы, IQ389 Астана-Жезказган, КС 7052 Астана –Алматы, DV783 Астана-Оскемен, КС 313 Астана-Актау, ТК 357 Астана-Стамбул, DV 747 Астана-Павлодар, КС7341 Астана-Костанай, DV821 Астана-Санкт-Петербург, КС 852 Астана-Алматы, КС7315 Астана – Кызылорда, Lo196 Астана-Варшава, IQ367Астана - Костанай, DV716 Астана-Шымкент, IQ437 Астана-Петропавловск, КС345 Астана-Оскемен.

Как отметили в воздушной гавани, точное время вылета задержки пока неизвестно.

"Дополнительную информацию сообщим после урегулирования ситуации. Приносим извинения нашим пассажирам за неудобства. Пассажирам администрация международного аэропорта Астаны раздает воду и напитки. В ближайшее время администрация будет обеспечивать пассажиров закусками", - сообщили в столичном аэропорту.

Напомним, в столичном аэропорту произошло возгорание электрокабелей в серверной части терминала №2, и людей эвакуировали. О пожаре стало известно в 7:50 часов утра, а в 08:24 пожарные сообщили о его ликвидации.