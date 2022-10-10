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nur.kz Сегодня, 17:16
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Фото: nur.kz

Задержание казахстанца в Венгрии прокомментировал МИД

В Министерстве иностранных дел сообщили, что выяснили судьбу пропавшего в Венгрии казахстанца, передает BaigeNews.kz. Оказалось, что мужчина находится под следствием. 

"Полиция обвиняет его в перевозке нелегальных мигрантов. То есть он буквально полтора месяца назад получил Шенген в Казахстане, прилетел в одну из стран Восточной Европы и по маршруту Венгрия, Сербия, Чехия перевозил нелегальных мигрантов. То есть изначально знал, на какую работу едет. Это очень серьёзная статья, серьёзное обвинение. Поэтому снова обращаюсь к нашим гражданам, которые собираются на работу в Европу, внимательно изучайте законодательство другой страны", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Задержанному казахстанцу уже нашли адвоката, отметил Смадияров.

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#мигранты #перевозка мигрантов #Венгрия #МИД
Журналист
Сегодня, 17:16
338
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