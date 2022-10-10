Задержание казахстанца в Венгрии прокомментировал МИД

В Министерстве иностранных дел сообщили, что выяснили судьбу пропавшего в Венгрии казахстанца, передает BaigeNews.kz. Оказалось, что мужчина находится под следствием.

"Полиция обвиняет его в перевозке нелегальных мигрантов. То есть он буквально полтора месяца назад получил Шенген в Казахстане, прилетел в одну из стран Восточной Европы и по маршруту Венгрия, Сербия, Чехия перевозил нелегальных мигрантов. То есть изначально знал, на какую работу едет. Это очень серьёзная статья, серьёзное обвинение. Поэтому снова обращаюсь к нашим гражданам, которые собираются на работу в Европу, внимательно изучайте законодательство другой страны", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.