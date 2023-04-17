Задержан водитель из видео, который совершил безумный трюк

Фото: скриншот с видео

Водитель-нарушитель, совершивший безумный трюк, установлен полицией Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Видео с грубейшим нарушением ПДД выявлено в ходе мониторинга соцсетей. Для установления личности нарушителя был ориентирован личный состав патрульной полиции области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полка ПП города Караганды задержан 20-летний безработный горожанин.

За совершение правонарушений в соответствии с частью 2 статьи 593 и части 1 статьи 606 КоАП РК наложен штраф в размере 15 МРП. Автомашина водворена на штрафстоянку.

"А фотография, которая ввела в заблуждение пользователей интернета, сделана в Photoshop. Молодой человек, мечтая быть полицейским, сделал её и выложил в соцсетях", - отметили в МВД.