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Задержан водитель из видео, который совершил безумный трюк
Водитель-нарушитель, совершивший безумный трюк, установлен полицией Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Видео с грубейшим нарушением ПДД выявлено в ходе мониторинга соцсетей. Для установления личности нарушителя был ориентирован личный состав патрульной полиции области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полка ПП города Караганды задержан 20-летний безработный горожанин.
За совершение правонарушений в соответствии с частью 2 статьи 593 и части 1 статьи 606 КоАП РК наложен штраф в размере 15 МРП. Автомашина водворена на штрафстоянку.
"А фотография, которая ввела в заблуждение пользователей интернета, сделана в Photoshop. Молодой человек, мечтая быть полицейским, сделал её и выложил в соцсетях", - отметили в МВД.
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