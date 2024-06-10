  • 10 Июня, 13:05
  • BAIGENEWS

Задержан председатель Актауского городского суда

Сегодня, 12:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
trend.az Сегодня, 12:31
Сегодня, 12:31
105
Фото: trend.az

Агентством по противодействию коррупции в рамках досудебного расследования, согласованного Генеральным прокурором в соответствии со ст.550 УПК РК, задержан председатель Актауского городского суда по уголовным делам Мангистауской области, передаёт BaigeNews.

Он через доверенное ему лицо – жителя города Актау получил денежные средства в размере 18 млн тенге от подсудимой под предлогом вынесения в отношении нее приговора с наказанием, не связанным с лишением свободы.

Вышеуказанный соучастник преступления заключен под стражу и водворен в следственный изолятор г.Актау.

Согласно статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Самое читаемое

Наверх