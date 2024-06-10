Агентством по противодействию коррупции в рамках досудебного расследования, согласованного Генеральным прокурором в соответствии со ст.550 УПК РК, задержан председатель Актауского городского суда по уголовным делам Мангистауской области, передаёт BaigeNews.



Он через доверенное ему лицо – жителя города Актау получил денежные средства в размере 18 млн тенге от подсудимой под предлогом вынесения в отношении нее приговора с наказанием, не связанным с лишением свободы.



Вышеуказанный соучастник преступления заключен под стражу и водворен в следственный изолятор г.Актау.



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