Задержан предполагаемый виновник гибели актюбинской студентки

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В Актобе нашли и задержали подозреваемого в убийстве 19-летней студентки. Её загадочная смерть вызвала в городе резонанс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Подозреваемое лицо установлено. И в настоящее время водворено в ИВС. Иная информация в рамках расследования уголовного дела оглашению не подлежит. Ход расследования взят на личный контроль руководством департамента полиции области", - сообщил зам. начальника УП Актобе Ерболат Масакбаев.

Загадочное преступление произошло неделю назад ночью в одном из спальных районов города. Из окна седьмого этажа выпала 19-летняя студентка. Родные утверждают, что она была практически без одежды. По их словам, подозреваемый учился с ней вместе в школе, а затем в институте. Месяц назад вернулся из армии. Мотивы пока не установлены.