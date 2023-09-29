Задержан подросток, срубивший "дерево Робин Гуда" в Англии

Шестнадцатилетний подросток был задержан в Великобритании после того, как в национальном парке Нортумберленд на севере Англии был срублен многовековой платан, получивший известность как "дерево Робин Гуда", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Это известная на весь мир достопримечательность. События сегодняшнего дня вызвали огромный шок, печаль и злость среди местного сообщества и не только", — сказано в заявлении полиции.

Платан, который был срублен в ночь со среды на четверг, стал знаменит на весь мир после выхода в 1991 году фильма "Робин Гуд: Принц воров" (Robin Hood: Prince of Thieves), где роль благородного разбойника из английских народных баллад исполнил актер Кевин Костнер. В 2016 году благотворительная организация по сохранению лесов в Великобритании The Woodland Trust назвала этот платан "деревом года" в Англии.