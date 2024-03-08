Задержан начальник колонии в Алматинской области
Сегодня, 23:15
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Сегодня, 23:15Сегодня, 23:15
40Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Алматинской области задержан начальник колонии, передаёт BaigeNews.kz.
По данным пресс-службы КУИС, 7 марта по подозрению в получении взятки задержан начальник учреждения №57 департамента УИС по Алматы, Алматинской области и области Жетысу.
"В настоящий момент подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Иные подробности не подлежат разглашению в интересах следствия", — отмечается в сообщении.
Учреждение №57 расположено в селе Заречное Алматинской области.