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Задержан начальник ДУИС по Северо-Казахстанской области

Сегодня, 14:18
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ДУИС по СКО Сегодня, 14:18
Сегодня, 14:18
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Фото: ДУИС по СКО

Антикоррупционная служба Казахстана подтвердила задержание начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в агентстве, начальник ДУИС по Северо-Казахстанской области Адлет Мустафинов задержан в рамках досудебного расследования.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан начальник ДУИС по СКО. Иную информацию сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

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