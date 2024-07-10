Задержан начальник ДУИС по Северо-Казахстанской области

Антикоррупционная служба Казахстана подтвердила задержание начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в агентстве, начальник ДУИС по Северо-Казахстанской области Адлет Мустафинов задержан в рамках досудебного расследования.