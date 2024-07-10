Задержан начальник ДУИС по Северо-Казахстанской области
Сегодня, 14:18
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Сегодня, 14:18Сегодня, 14:18
56Фото: ДУИС по СКО
Антикоррупционная служба Казахстана подтвердила задержание начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметили в агентстве, начальник ДУИС по Северо-Казахстанской области Адлет Мустафинов задержан в рамках досудебного расследования.
"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан начальник ДУИС по СКО. Иную информацию сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.
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