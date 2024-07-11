Задержан директор филиала “Семей орманы”

В результате масштабных пожаров, имевших место летом прошлого года, главой государства поручено правоохранительным органам усилить меры по борьбе с незаконной вырубкой и хищением леса.

В рамках исполнения данного поручения МВД проводится системная работа по выявлению и пресечению криминальных схем в этой сфере, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

"9 июля на территории области Абай в результате длительной разработки оперативниками МВД и КНБ при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, действовавшей под руководством директора одного из филиалов Государственного лесного природного резервата “Семей орманы”. По подозрению в совершении хищений леса в полицию доставлено более 20 лиц. Проведены обыски, изъяты десятки кубометров похищенного делового леса, деревообрабатывающие станки, денежные средства и документация филиала. Директор филиала и его подельники водворены в ИВС", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

По словам спикера, они также проверяются на причастность к фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки, растраты имущества и подделки документов.

В настоящее время расследование продолжается.