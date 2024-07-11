Задержан директор филиала “Семей орманы”
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В результате масштабных пожаров, имевших место летом прошлого года, главой государства поручено правоохранительным органам усилить меры по борьбе с незаконной вырубкой и хищением леса.
В рамках исполнения данного поручения МВД проводится системная работа по выявлению и пресечению криминальных схем в этой сфере, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
"9 июля на территории области Абай в результате длительной разработки оперативниками МВД и КНБ при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, действовавшей под руководством директора одного из филиалов Государственного лесного природного резервата “Семей орманы”. По подозрению в совершении хищений леса в полицию доставлено более 20 лиц. Проведены обыски, изъяты десятки кубометров похищенного делового леса, деревообрабатывающие станки, денежные средства и документация филиала. Директор филиала и его подельники водворены в ИВС", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
По словам спикера, они также проверяются на причастность к фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки, растраты имущества и подделки документов.
В настоящее время расследование продолжается.
"Напомним, что в январе текущего года в Павлодарской области была задержана преступная группа под руководством директора Республиканского государственного учреждения “Ертіс орманы”. В отношении него и соучастников преступлений расследуется дело по фактам создания, руководства и участия в ОПГ. Работа в данном направлении продолжается", – отметил Куандык Алпыс.
Самое читаемое
- Назначен ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы
- Задержан начальник ДУИС по Северо-Казахстанской области
- "Отдает какой-то провинцией": столичные жители в ужасе от благоустройства своего района
- Сборная Испании вышла в финал Евро-2024
- Мажилисмен проверил строительство "комфортной школы" в Шымкенте