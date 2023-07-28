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КНБ РК Сегодня, 18:20
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Сегодня, 18:20
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Фото: КНБ РК

Задержан директор филиала госкорпорации "Правительство для граждан"

Сотрудниками департамента КНБ по области Абай совместно с департаментом экономических расследований и при координации прокуратуры региона задержан директор филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.

"Он подозревается в коррупционном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 366 Уголовного кодекса (получение взятки в значительном размере). Задержанный водворён в изолятор временного содержания Семея", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация не подлежит разглашению.

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Сегодня, 18:20
298
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