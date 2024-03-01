Антикоррупционная служба подтвердила, что в рамках досудебного расследования задержан бывший вице-министр культуры и спорта Казахстана Ерлан Кожагапанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления. В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ДП Алматы. Расследование продолжается. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК распространению не подлежит", - сообщили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Алматы задержали советника премьер-министра Казахстана.