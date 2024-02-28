  • 28 Февраля, 20:24
  • BAIGENEWS

Зачем в Астане снесут стадион почти со столетней историей?

Сегодня, 20:00
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Зачем в Астане снесут стадион почти со столетней историей? Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00
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Почему Центральный стадион имени Мунайтпасова в Астане все-таки сносят? По каким стандартам будут возводить новое здание? Журналист BaigeNews.kz ознакомился с эскизами будущего проекта и лично осмотрел ветхое здание. Подробности в его материале. 

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