Зачем в Астане снесут стадион почти со столетней историей?

Почему Центральный стадион имени Мунайтпасова в Астане все-таки сносят? По каким стандартам будут возводить новое здание? Журналист BaigeNews.kz ознакомился с эскизами будущего проекта и лично осмотрел ветхое здание. Подробности в его материале.