Зачем нужно вакцинировать беременных от гриппа, рассказали казахстанские врачи

В течение пяти дней более двух тысяч медицинских работников из 20 регионов Казахстана обсуждали вопросы вакцинации беременных против гриппа, улучшения диагностики и лечения ОРВИ и гриппа у будущих мам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

О вакцинации против гриппа среди беременных, клинико-диагностических подходах и лечебной тактике рассказала на семинарах для специалистов клинического здравоохранения страны Министерства здравоохранения главный инфекционист ведомства, профессор Бахыт Кошерова.

"Грипп остаётся серьёзной междисциплинарной проблемой для систем здравоохранения всех стран мира, несмотря на достижения современной медицинской науки и успехи лечения. Непредсказуемость мутаций вируса, постоянно существующая угроза возникновения пандемии требует мониторинга за циркулирующими штаммами и диктует ежегодного обновления состава противогриппозных вакцин. По прогнозам ВОЗ в нынешний эпидсезон гриппа ожидается циркуляция 3-х штаммов вируса: А(H1N1) pdm 09, А (H3N2), B (линия Виктория), с началом вируса гриппа в ноябре и с ПИКом заболеваемости ОРВИ и гриппа в середине декабря. К сожалению, неблагоприятный исход часто встречается среди детей, беременных и лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (диабет, давление, ожирение и другими), входящих в группу высокого риска по тяжелому и осложненному течению", — отмечает специалист.

По словам профессора, грипп и ОРВИ у беременных требуют своевременной диагностики, эффективной маршрутизации, профильной госпитализации и адекватной терапии с соблюдением принципа лечения – "чем раньше — тем лучше": от 24-48 часов.

"Вакцинация против гриппа является основной стратегией профилактики тяжёлого и осложнённого течения этой инфекции даже в том случае, если прививка окажется менее эффективной, чем ожидалось. При вакцинации беременных против гриппа, прежде всего, преследуется цель устранить или ограничить возможность реализации инфекции в случае эпидемического контакта женщины с больным человеком", — отмечают медики.

По словам врачей, вакцинация позволяет формировать антитела против гриппа, которые передаются ребёнку и служат защитой от заражения в течение первых шести месяцев жизни.