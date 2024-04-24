Зачем Дэвид Кэмерон приехал в Казахстан

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон приехал в Казахстан в рамках турне в страны Центральной Азии и Монголию. В ходе визита он подписал историческое соглашение о стратегическом партнёрстве между Великобританией и Казахстаном. Также подписан ряд меморандумов о взаимопонимании в сфере образования и торговли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на посольство.

Главы МИД Великобритании и Казахстана подписали всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнёрстве, торговле и сотрудничестве. Этот документ послужит правовой основой для развития двустороннего сотрудничества в ещё более широком спектре областей, включая образование, критически важные минералы, изменение климата, финансы и деловую среду, оборону и безопасность, науку и технологии, культуру, а также связи между людьми.

"Мы живём в спорном, конкурентном мире. Если вы хотите защищать и продвигать британские интересы, вам нужно выходить на арену и конкурировать. Центральная Азия находится в эпицентре некоторых из самых серьёзных проблем, с которыми мы сталкиваемся, и для Великобритании и региона жизненно важно, чтобы мы способствовали его будущему процветанию", - сказал Кэмерон.

Во время визита Дэвид Кэмерон объявил о выделении 50 миллионов фунтов стерлингов на проекты по развитию в странах Центральной Азии в течение следующих трёх лет для инвестирования в продвижение региона к углеродной нейтральности, развитие инновационных малых и средних предприятий и экономические реформы. Это включает в себя региональную климатическую программу стоимостью 19,5 миллиона фунтов стерлингов и 6,5 миллиона фунтов стерлингов на региональные образовательные программы.

Новое финансирование будет способствовать региональному росту и экономической устойчивости, а также развитию торговли и сотрудничества между странами.

Министр иностранных дел Великобритании также объявил о поддержке глобальных возможностей для молодёжи. Великобритания обеспечит преподавателям английского языка по всему региону доступ к специально разработанным Британским советом учебным материалам по английскому языку. А также удвоит количество стипендий Chevening для казахстанцев, чтобы больше будущих лидеров могли бесплатно учиться на магистерских программах в британских университетах.

Кроме того, организация Birsöz Initiative при Оксфордском университете подписала меморандум о взаимопонимании с Институтом языкознания имени Ахмета Байтурсынова, центром образовательных программ "Болашак" и Центром казахского языка "Тіл-Қазына". Это позволит казахстанским учёным преподавать казахский язык в Оксфорде, проходить годовую педагогическую подготовку, претендовать на исследовательские стипендии, а также сотрудничать с британскими коллегами в области методологии преподавания языка.

Также объявлено о новых договоренностях между Великобританией и Казахстаном в области образования.

Университет Ковентри подписал меморандум о взаимопонимании с Primus Education о создании нового кампуса, который будет известен как "Университет Ковентри Казахстан". Этот кампус будет предлагать ряд программ бакалавриата и магистратуры, в том числе в области педагогической подготовки.

Университет Королевы Белфаста и Университет Нархоз также подписали меморандум о взаимопонимании, объявив о своем намерении создать три программы двойных дипломов в области бизнеса и экономики и изучить возможность более тесного сотрудничества, в том числе путём учреждения филиала Университета Королевы Белфаста в Казахстане.

Ежегодный объём торговли между Великобританией и Казахстаном составляет 2,6 миллиарда фунтов стерлингов, при этом более 500 британских компаний работают в Казахстане во многих отраслях, включая горнодобывающую промышленность и добычу критически важных минералов. Например, компания Weir Minerals, открывшая в 2022 году свой "Суперцентр" в Алматы стоимостью миллион фунтов стерлингов, объявила о заключённых в этом году сделках по продаже горного оборудования на сумму 25 миллионов фунтов, а также запустила линию частичной сборки насосного оборудования.

Кроме того, сегодня фармацевтическая компания AstraZeneca и Министерство здравоохранения Казахстана подписали обновлённую дорожную карту по локализации производства лекарственных средств в Казахстане.

Британская компания Carpark Transformer подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством транспорта о строительстве современных, экологичных автосервисов со станциями зарядки электромобилей. Компания будет использовать казахстанские цепочки поставок и нанимать местных сотрудников.