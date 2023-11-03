Заброшенное здание отдадут под реабилитационный центр для детей в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы заброшенное здание бывшего железнодорожного госпиталя реконструируют под реабилитационный центр для детей с различными патологиями. Об этом сообщил акимат города в своём Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.
Строительство центра начнётся в мае 2024 года. Он предназначен для комплексной реабилитации детей до 18 лет с болезнями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, состояниями после травм головы и спинного мозга, синдромом Дауна, заболеваниями сердца и эндокринной системы.
Общая площадь нового центра составит более 8 тысяч квадратных метров, а его мощность позволит обеспечить 250 посещений в смену. В центре будут работать отделения учебно-воспитательной и психологической помощи, медико-реабилитационное стационарное отделение на 114 коек и дневной стационар.
Реабилитационное оборудование для нового центра в настоящее время проходит утверждение в Национальном центре экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.
Самое читаемое
- Пылающая деревня: село под Астаной охватила череда пожаров, но тушить их некому
- Движение по одной из трасс закрыли в ЗКО
- "Совесть моя чиста" - фейковое интервью Миттала распространяют в Сети
- Целовал и тянул на себя: в Алматы охранник домогался шестиклассницы
- Какими достижениями встречает свое 85-летие Кызылординская область