Заброшенное здание отдадут под реабилитационный центр для детей в Алматы

В Алматы заброшенное здание бывшего железнодорожного госпиталя реконструируют под реабилитационный центр для детей с различными патологиями. Об этом сообщил акимат города в своём Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.

Строительство центра начнётся в мае 2024 года. Он предназначен для комплексной реабилитации детей до 18 лет с болезнями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, состояниями после травм головы и спинного мозга, синдромом Дауна, заболеваниями сердца и эндокринной системы.

Общая площадь нового центра составит более 8 тысяч квадратных метров, а его мощность позволит обеспечить 250 посещений в смену. В центре будут работать отделения учебно-воспитательной и психологической помощи, медико-реабилитационное стационарное отделение на 114 коек и дневной стационар.

Реабилитационное оборудование для нового центра в настоящее время проходит утверждение в Национальном центре экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.