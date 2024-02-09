Заболеваемость корью среди взрослых растёт в Астане

В Астане среди взрослого населения растёт заболеваемость корью, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, при этом в городе по сравнению с декабрём 2023 года снизилось количество заболевших корью среди детей. По её словам, это связанно с дополнительной массовой иммунизацией.

"Однако отмечается рост среди взрослого населения, интенсивный показатель увеличился с 25,2 до 40,2, или на 37,3 процента", - сказала Бейсенова на брифинге.

Главный санитарный врач столицы призвала родителей сделать детям дополнительную прививку. Она напомнила, что корь может привести к тяжелейшим осложнениям.