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Заболеваемость корью среди взрослых растёт в Астане

Сегодня, 16:13
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 16:13
Сегодня, 16:13
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Фото: BaigeNews.kz

В Астане среди взрослого населения растёт заболеваемость корью, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, при этом в городе по сравнению с декабрём 2023 года снизилось количество заболевших корью среди детей. По её словам, это связанно с дополнительной массовой иммунизацией.

"Однако отмечается рост среди взрослого населения, интенсивный показатель увеличился с 25,2 до 40,2, или на 37,3 процента", - сказала Бейсенова на брифинге.

Главный санитарный врач столицы призвала родителей сделать детям дополнительную прививку. Она напомнила, что корь может привести к тяжелейшим осложнениям.

"Вирус распространяется при кашле, чихании, тесных личных контактах с заболевшим. При этом вирус остаётся активным на инфицированных поверхностях в течение двух часов. Болезнь можно предотвратить с помощью вакцины", - сказала Бейсенова.

 

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