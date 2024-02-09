Заболеваемость корью среди взрослых растёт в Астане
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В Астане среди взрослого населения растёт заболеваемость корью, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, при этом в городе по сравнению с декабрём 2023 года снизилось количество заболевших корью среди детей. По её словам, это связанно с дополнительной массовой иммунизацией.
"Однако отмечается рост среди взрослого населения, интенсивный показатель увеличился с 25,2 до 40,2, или на 37,3 процента", - сказала Бейсенова на брифинге.
Главный санитарный врач столицы призвала родителей сделать детям дополнительную прививку. Она напомнила, что корь может привести к тяжелейшим осложнениям.
"Вирус распространяется при кашле, чихании, тесных личных контактах с заболевшим. При этом вирус остаётся активным на инфицированных поверхностях в течение двух часов. Болезнь можно предотвратить с помощью вакцины", - сказала Бейсенова.
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