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Заболеваемость корью растёт в Костанайской области
За последние десять дней заболеваемость корью в Костанайской области выросла почти вдвое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".
По данным департамента санэпидконтроля, в регионе 38 лабораторно подтвержденных случаев, 34 из них – в Костанае. Есть пациенты в Житикаринском и Джангельдинском районах, в Рудном.
По словам замруководителя департамента санэпидконтроля Гулим Досумовой, больше половины заболевших не привиты. В том числе не иммунизированы дети, не достигшие прививочного возраста (шесть случаев), три медотвода, 13 отказов. Неизвестен прививочный статус у 14 больных корью. Среди вакцинированных – двое заболевших.
Больше всего пациентов среди детей до четырех лет и от 20 до 29 лет. Санврачи проводят противоэпидемические мероприятия, устанавливают контактных лиц и напоминают, что единственный эффективный способ защиты от кори – вакцинация.
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