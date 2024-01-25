Заблудился во время бурана и погиб: спасатели продолжают поиски жителя ВКО

В ВКО продолжаются поиски тела мужчины, который заблудился во время бурана и погиб. Поисковые мероприятия ведутся сотрудниками полиции и ДЧС в районе зимовки Сартау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Происшествие случилось на территории Маралдинского сельского округа. Двое мужчин, возвращаясь на лошадях из села Ушбулак, попали в снежную бурю и заблудились.

"Одному из сельчан удалось добраться до места назначения. По данным департамента полиции ВКО, мужчина рассказал, что им пришлось заночевать в дороге. Утром он обнаружил своего напарника мертвым. Сельчанина госпитализировали с обморожениями. Тело второго мужчины пока не нашли", - пишет издание.

Как отметили в ДЧС ВКО, поиски осложняются тем, что в этом районе много снега, в котором утопает даже высокопроходимая техника. Вместе с сотрудниками полиции выехали несколько местных жителей, которые хорошо знают местность.

В поиске задействовали снегоход, поисковики также передвигаются на лыжах и лошадях.