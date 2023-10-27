Заблокированы семь Telegram-ботов, распространявших персональные данные казахстанцев

В Казахстане заблокировали семь Telegram-ботов, распространявших персональные данные граждан страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЦРИАП.

Telegram-боты при введении телефонного номера конкретного гражданина Казахстана выдавали личную информацию о нём - домашний адрес, номер телефона, место работы. Об утечке стало известно в конце сентября.

"Эксперты утверждают, что Telegram-боты собирают информацию из ранее утекших баз данных, а также используют уязвимости в сервисах для получения данных. Они также получают сведения по абонентским номерам сотовой связи из сервиса Get Contact, который содержит записи контактов третьих лиц. Telegram-боты могут выводить исторические данные об адресах проживания (прописки), которые могут быть указаны в общедоступных источниках или сервисах доставки товаров и услуг", - заявили в МЦРИАП.

Комитет по инфорбезопасности МЦРИАП направил информацию в министерство культуры и информации для ограничения доступа к семи Telegram-ботам, которые нарушают законодательство о защите персональных данных. Их заблокировали в Казахстане, заверили в МЦРИАП.