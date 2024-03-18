Забившую до смерти семилетнюю падчерицу женщину осудили в Алматы

В Алматы осудили мачеху, убившую семилетнюю падчерицу. Женщину отправили в тюрьму на 20 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Трагедия произошла почти девять месяцев назад. Согласно обвинительному заключению, 48-летняя Балжан Турлыбек до смерти избила маленькую Карину. У ребёнка случилось кровоизлияние в мозг.

Интересы подсудимой представляли сразу два адвоката. Балжан Турлыбек хотела выдать преступление за несчастный случай. Якобы девочка ударилась сама. Позже мачеха переложила вину на бывшего сожителя. Она заявляла, что на самом деле малышку мог до смерти избить её родной отец.

Балжан Турлыбек получила 20 лет тюрьмы.

"В основу данного приговора взяты показания свидетелей, отца потерпевшей, а также других свидетелей, которые были допрошены во время судебного заседания, также ваши показания. Вашим показаниям дана критическая оценка. Судом были изучены все три ваших показания, как в ходе досудебного расследования, так и в судебном заседании. А также дана оценка заключениям судебно-медицинской экспертизы. В заключении указано, от чего наступила смерть. Помимо этого, на теле малолетней Закураевой обнаружены прижизненные, до дня наступления смерти, полученные телесные повреждения: кровоподтеки, синяки", - сказал судья Ерлан Болатов.

По версии следствия, женщина практиковала жёсткие методы воспитания дочери своего 33-летнего сожителя. А в день трагедии мачеха окончательно потеряла контроль над собой: она била падчерицу головой о батарею. Ребёнок скончался до приезда "скорой".

Подсудимая вину не признала.

Отбывать наказание Балжан Турлыбек будет в колонии средней безопасности. Если решение суда вступит в силу. Но женщина с приговором не согласна и намерена его обжаловать. На это у неё есть две недели.