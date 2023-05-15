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Забег для семейных пар провели в Актобе
В Актобе в преддверии Международного дня семей организовали марафон для семейных пар, они соревновались в беге на 2,5 километра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
По условиям, преодолеть финишную прямую участники забега должны были, держась за руки.
Среди участников марафона — семейная пара Саламат и Алма Утарбаевы, они воспитывают пятерых детей. Саламат — дзюдоист, участник Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призёр чемпионата Азии, Алма — четырёхкратная чемпионка страны также по дзюдо. Любовь к спорту они прививают и своим детям.
"Мы приучаем детей к спорту. Хотим, чтобы они добились тех высот, которых не удалось достичь нам. Надеемся на это. Четверо наших детей анимаются спортом. Старшие сын и дочь кандидаты в мастера спорта по дзюдо, младшей дочери 1,5 года", -—рассказал Саламат Утарбаев.
В марафоне приняли участие 32 семейные пары. Победителей выявляли в трёх возрастных категориях — до 35 лет, до 45-ти и старше 45 лет. Победителям вручили колыбели, коляски, ходунки, а также спортивный инвентарь.
"На самом деле необычный формат. Мы же понимаем, что мужчина сильнее девушки, конечно, есть и случаи отдельные, но в большинстве так, и мужчины будут охранять своих жён и финишировать вместе с ними. Самое главное, чтобы жену не потерять по дороге. Муж не должен бросать, как в принципе, и в жизни", — отметил руководитель областного управления физкультуры и спорта Евгений Гончаров.
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