За уничтожение видеонаблюдения в тюрьмах будут привлекать к уголовной ответственности

В Казахстане введут уголовную ответственность за уничтожение систем видеонаблюдения в тюрьмах и колониях. Соответствующее изменение содержится в проекте закона Казахстан о миграции. Его приняли во втором чтении депутаты Мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

За преступление предлагается ввести наказание: для заключенных – до двух лет к основному сроку отбывания, для сотрудников – штраф до двух тысяч МРП (семь миллионов 384 тысячи тенге в 2024 году), общественные работы 600 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

В рамах закона о миграции также будет упрощена процедура принятия статуса "кандаса".