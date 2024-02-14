За уничтожение видеонаблюдения в тюрьмах будут привлекать к уголовной ответственности
Сегодня, 12:14
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Сегодня, 12:14Сегодня, 12:14
94Фото: pixabay
В Казахстане введут уголовную ответственность за уничтожение систем видеонаблюдения в тюрьмах и колониях. Соответствующее изменение содержится в проекте закона Казахстан о миграции. Его приняли во втором чтении депутаты Мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.
За преступление предлагается ввести наказание: для заключенных – до двух лет к основному сроку отбывания, для сотрудников – штраф до двух тысяч МРП (семь миллионов 384 тысячи тенге в 2024 году), общественные работы 600 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
В рамах закона о миграции также будет упрощена процедура принятия статуса "кандаса".
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