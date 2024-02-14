Получить статус "кандаса" станет проще: мажилис принял новую норму

Процедура присвоения статуса "кандаса" станет проще в Казахстане. Соответствующие изменения во втором чтении приняли депутаты, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь процедура определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства Республики Казахстан, входит в компетенцию местных исполнительных органов.

Также в региональную квоту приема кандасов будут включены отдельные члены семей этнических казахов, вдовы кандасов и их общие дети.

Ранее в Минтруда сообщили о том, что положено переселенцам в Казахстане. Квоту приёма кандасов и переселенцев на 2024 год утвердили в Казахстане.