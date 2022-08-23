За сутки в Казахстане выявили 328 новых случаев Covid-19

Фото: BaigeNews.kz

На протяжении последних нескольких дней в Казахстане отмечают значительное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. 22 августа Covid-19 выявили у 328 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные МВК.

Отмечается, что наибольшие показатели заболеваемости сегодня зарегистрированы в трёх регионах страны: Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области. Однако в них число заболевших не превышает 100 человек.

Всего в стране подтверждены 1 384 355 случая Covid-19, из них за сутки:

в Нур-Султане – 70,

в Алматы – 40,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 23,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 6,

в Жетысуской области – 10,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 9,

в Абайской области – 2,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 26,

в Карагандинской области – 74,

в Улытауской области – 1,

в Костанайской области – 20,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 12,

в Павлодарской области – 12,

в СКО – 2,

в Туркестанской области – 1.

Выздоровели от коронавирусной инфекции 808 человек.

Накануне в МВК сообщали о 478 новых случаев коронавируса за сутки.