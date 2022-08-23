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BaigeNews.kz Сегодня, 08:42
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Фото: BaigeNews.kz

За сутки в Казахстане выявили 328 новых случаев Covid-19

На протяжении последних нескольких дней в Казахстане отмечают значительное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. 22 августа Covid-19 выявили у 328 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные МВК.

Отмечается, что наибольшие показатели заболеваемости сегодня зарегистрированы в трёх регионах страны: Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области. Однако в них число заболевших не превышает 100 человек.  

Всего в стране подтверждены 1 384 355 случая Covid-19, из них за сутки:

  • в Нур-Султане – 70,
  • в Алматы – 40,
  • в Шымкенте – 2,
  • в Акмолинской области – 23,
  • в Актюбинской области – 8,
  • в Алматинской области – 6,
  • в Жетысуской области – 10,
  • в Атырауской области – 6,
  • в ВКО – 9,
  • в Абайской области – 2,
  • в Жамбылской области – 4,
  • в ЗКО – 26,
  • в Карагандинской области – 74,
  • в Улытауской области – 1,
  • в Костанайской области – 20,
  • в Кызылординской области – 0,
  • в Мангистауской области – 12,
  • в Павлодарской области – 12,
  • в СКО – 2,
  • в Туркестанской области – 1.

Выздоровели от коронавирусной инфекции 808 человек. 

Накануне в МВК сообщали о 478 новых случаев коронавируса за сутки. 

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#статистика #коронавирус #МВК
Сегодня, 08:42
323
Журналист

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