Почти в два раза снизилось число заболевших КВИ в Казахстане

Фото: 24.kz

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали всего 478 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. Это почти в два раза меньше, чем за предыдущие дни.

В разрезе регионов показатели заболевания КВИ такие:

в городе Нур-Султан – 95,



в городе Алматы – 52,



в городе Шымкент – 0,



в Акмолинской области – 59,



в Актюбинской области – 16,



в Алматинской области – 2,

в Жетысуской области - 3,



в Атырауской области – 19,



в ВКО – 3,

в Абайской области - 4,



в Жамбылской области – 3,



в ЗКО – 35,

в Карагандинской области – 83,

в Улытауской области - 0,



в Костанайской области – 45,



в Кызылординской области – 3,



в Мангистауской области – 21,



в Павлодарской области – 17,



в СКО – 13,



в Туркестанской области – 5.

⠀

Всего в стране подтверждено 1 384 027 случаев. Все регионы находятся в "зеленой зоне".