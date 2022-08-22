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  • Почти в два раза снизилось число заболевших КВИ в Казахстане
24.kz Сегодня, 08:45
352
Фото: 24.kz

Почти в два раза снизилось число заболевших КВИ в Казахстане

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали всего 478 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. Это почти в два раза меньше, чем за предыдущие дни. 

В разрезе регионов показатели заболевания КВИ такие: 

в городе Нур-Султан – 95, 
 
в городе Алматы – 52, 
 
в городе Шымкент – 0, 
 
в Акмолинской области – 59, 
 
в Актюбинской области – 16, 
 
в Алматинской области – 2,

в Жетысуской области - 3,
 
в Атырауской области – 19, 
 
в ВКО – 3, 

в Абайской области - 4,
 
в Жамбылской области – 3, 
 
в ЗКО – 35, 

в Карагандинской области – 83, 

в Улытауской области - 0,
 
в Костанайской области – 45, 
 
в Кызылординской области – 3, 
 
в Мангистауской области – 21, 
 
в Павлодарской области – 17, 
 
в СКО – 13, 
 
в Туркестанской области – 5. 
⠀ 
Всего в стране подтверждено 1 384 027 случаев. Все регионы находятся в "зеленой зоне".

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#коронавирус #МВК
Сегодня, 08:45
352
Журналист

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